«Талибан»* собрал 1,5 миллиарда афгани налогов на телефонные карты

Правительство Афганистана под руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за четыре месяца собрало 1,5 млрд афгани (около 14,5 млн долларов США) за счет 10-процентного налога на кредитные телефонные карты.
Правительство Афганистана под руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за четыре месяца собрало 1,5 млрд афгани (около 14,5 млн долларов США) за счет 10-процентного налога на кредитные телефонные карты.
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