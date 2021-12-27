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«Талибан»* собрал 1,5 миллиарда афгани налогов на телефонные карты

«Талибан»* собрал 1,5 миллиарда афгани налогов на телефонные карты

Правительство Афганистана под руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за четыре месяца собрало 1,5 млрд афгани (около 14,5 млн долларов США) за счет 10-процентного налога на кредитные телефонные карты.

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