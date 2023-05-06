Дроны, прицелы и тепловизоры отправят русским бойцам в зону СВО челябинские спасатели

В региональном МЧС организовали сбор помощи для участников спецоперации.Сотрудники ведомства не остались в стороне: в короткие сроки собрали деньги для покупки материалов и оборудования по заявкам военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.
В региональном МЧС организовали сбор помощи для участников спецоперации.Сотрудники ведомства не остались в стороне: в короткие сроки собрали деньги для покупки материалов и оборудования по заявкам военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.
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