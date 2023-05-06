Царьград

5 603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Дроны, прицелы и тепловизоры отправят русским бойцам в зону СВО челябинские спасатели

Дроны, прицелы и тепловизоры отправят русским бойцам в зону СВО челябинские спасатели

В региональном МЧС организовали сбор помощи для участников спецоперации.Сотрудники ведомства не остались в стороне: в короткие сроки собрали деньги для покупки материалов и оборудования по заявкам военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх