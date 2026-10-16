Председателя Европейского совета Антониу Кошту раскритиковали за ход саммита Евросоюза (ЕС). В ходе мероприятия лидеры не смогли договориться о ценах на энергоносители, а также не пришли к соглашению в вопросах следующего семилетнего бюджета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин в шутку обс...
- Госдума РФ разреш...
- Госдума РФ разреш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым