Председателя Европейского совета Антониу Кошту раскритиковали за ход саммита Евросоюза (ЕС). В ходе мероприятия лидеры не смогли договориться о ценах на энергоносители, а также не пришли к соглашению в вопросах следующего семилетнего бюджета.