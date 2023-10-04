Поляки расхотели помогать украинским беженцам. В чем причина?

Поляки «внезапно» расхотели помогать украинским беженцам. Исследовательский институт Pollster задал полякам вопрос, стоит ли оказывать финансовую помощь украинским беженцам, сообщает польская газета Super Express.
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