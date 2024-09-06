Мексиканские музыканты сравнили Москву с Вавилонской башней

Музыкант и основатель Оркестра маримбы братьев Годой Альберто Годой, находящийся в турне по России и Белоруссии вместе с коллективом, сравнил Москву с современной Вавилонской башней, отметив её интернациональность и значимость как мировой столицы.
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