Политика как он...
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Политика как она есть

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Без названия

Без названия

Иран не внял угрозам. США готовятся к худшему Палестино-израильский конфликт с каждым днём грозит перерасти географические пределы Святой Земли.

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Комментарии
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Галина Чужая
Да если там начнётся заваруха то США оттуда посыплются сразу  - у них только одни громкие заявления  и больше ничего. Арабы уже поняли, что США слабак в войне, только ковровые бомбардировки  их спасают, а проводить наземные операции они не умеют совершенно..
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12 час.
Михаил Кицис
Странно, что МТ, давая ссылку на источник не напечатала ни мнение редакции первоисточника, ни своё. Это так на всякий случай? А ведь где напечатан первоисточник сразу после статьи сказано: Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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10 час.

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