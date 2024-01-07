Без названия

Галина Чужая

Да если там начнётся заваруха то США оттуда посыплются сразу - у них только одни громкие заявления и больше ничего. Арабы уже поняли, что США слабак в войне, только ковровые бомбардировки их спасают, а проводить наземные операции они не умеют совершенно..