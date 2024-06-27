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Царьград

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Аномальная жара вернулась: в Петербурге объявили “жёлтый” уровень погодной опасности

Аномальная жара вернулась: в Петербурге объявили “жёлтый” уровень погодной опасности

Из-за аномальной жары в Петербурге объявили “жёлтый” уровень погодной опасности. Такая жара за всю историю наблюдений была только дважды.

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