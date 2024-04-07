В Карпогорах построят спортплощадку за 184 миллиона рублей

Её до конца года возведут в рамках президентской программы «Комплексное развитие сельских территорий»Строительство плоскостного спортивного сооружения станет одним из этапов по созданию в Карпогорах базы для открытия спортивной школы.
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