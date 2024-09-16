Си Цзиньпин пообещал $50 млрд для поддержки Африки, чтобы усилить влияние Китая – Bloomberg

Президент Китая Си Цзиньпин обнародовал ряд экономических реформ в Африке, демонстрируя приверженность Китаю укреплению своего влияния на континенте, которое является ключевым для его геополитических амбиций.
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