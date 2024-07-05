Организаторам незаконной миграции грозит наказание: новый закон о полной конфискации имущества?

Это предложение было внесено в ответ на проблему, создаваемую нелегальными мигрантами, которые, согласно тексту документа, дестабилизируют общество, способствуют развитию преступности и представляют угрозу национальной безопасности России.
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