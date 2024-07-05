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Организаторам незаконной миграции грозит наказание: новый закон о полной конфискации имущества?

Организаторам незаконной миграции грозит наказание: новый закон о полной конфискации имущества?

Это предложение было внесено в ответ на проблему, создаваемую нелегальными мигрантами, которые, согласно тексту документа, дестабилизируют общество, способствуют развитию преступности и представляют угрозу национальной безопасности России.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
смешно почему не тюрьма. а если у них здесь нет имущества все за бугром. и чего тогда конфисковать. плохой закон не в пользу стране.это сделано наверное специально или просто не профессионально. конфисковать то чего нет.
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19 час.

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