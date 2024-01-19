Скончался шведский актёр Торстен Валунд, сыгравший в русском кино "Интердевочка" вместе с Яковлевой

Известный в СССР артист, который сыграл Гюнвальда в нашумевшем фильме, умер на 86-м году жизни.Стало известно о том, что умер шведский актёр Торстен Валунд, запомнившийся русским зрителям по роли Гюнвальда в русской драме "Интердевочка" с Еленой Яковлевой в главной роли.