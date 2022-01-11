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«Сассуоло» и еще несколько клубов хотят арендовать Диалло у «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло может продолжить карьеру в другом клубе. На 19-летнего ивуарийца претендует «Сассуоло», который намерен арендовать игрока в зимнее трансферное окно.

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