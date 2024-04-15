Тамбовчане отчаялись дождаться ремонта дорог и просто радуются срезанному асфальту

Глава Тамбовской области Максим Егоров проинспектировал ход дорожного ремонта в областном центре. На выделенные им 500 млн рублей, которые после заседания Тамбовской гордумы плавно сократились до 300 млн рублей, пообещали привести в порядок те участки, которые вызвали больше всего нареканий со стороны водителей.