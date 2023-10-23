"Все за ведрами побежали": найденное на огороде вызвало "ажиотаж" у приморцев

Несмотря на то, что сезон урожая уже на исходе, приморцы продолжают находить на своих огородах летние "угощения".
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