Мужчина в Екатеринбурге насильно увел немую школьницу из машины отца

В Екатеринбурге произошло похищение 15-летней немой школьницы. Вечером 14 февраля мужчина в неадекватном состоянии увел ее прямо из автомобиля родителей, припаркованного возле магазина на улице Куйбышева.
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