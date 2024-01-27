Al-Masira: США и Великобритания нанесли удары по йеменскому порту Рас-Исса

США и Великобритания нанесли два авиаудара по порту Рас-Исса в йеменской провинции Ходейда. Об этом сообщил йеменский телеканал Al-Masirah, основанный и принадлежащий движению "Ансар Алла" (хуситы), передает агентство Reuters.
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