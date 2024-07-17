Тысячи вагнеровцев примут бой: Лукашенко «освободил» путь на Киев. 60 тысяч солдат ВСУ кинули под Харьков в ДНР — военкор

Военкор сообщил, что между Украиной и Минском состоялись "тайные переговоры", результат которых уже замечен - группировка войск ВСУ, в размере 60 тысяч солдат, ранее вставшая на белорусской границе, внезапно была переброшена в наиболее критичные направления, в ДНР и под Харьков.