Французский евродепутат заявил об отсутствии у Макрона стратегического мышления

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об «европейском измерении» ядерных сил страны свидетельствуют о его желании оправдаться за провал в национальной политике и получить очки на международной арене, заявил «Известиям» французский евродепутат Тьерри Мариани.
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