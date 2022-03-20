РЖД зовут в нумера. Железнодорожный холдинг открыл сервис по бронированию отелей и экскурсий

В ОАО «Российские железные дороги» решили заняться гостиничным бизнесом. Первым шагом стало создание собственного сервиса по бронированию отелей.
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