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РЖД зовут в нумера. Железнодорожный холдинг открыл сервис по бронированию отелей и экскурсий

РЖД зовут в нумера. Железнодорожный холдинг открыл сервис по бронированию отелей и экскурсий

В ОАО «Российские железные дороги» решили заняться гостиничным бизнесом. Первым шагом стало создание собственного сервиса по бронированию отелей.

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