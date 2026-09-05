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Регионы России

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Москвич осуждён на шесть лет за похищение продавца компьютера

Москвич осуждён на шесть лет за похищение продавца компьютера

Житель Москвы приговорён к шести годам колонии строгого режима за похищение продавца нерабочего системного блока.

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