РИА Новости: В рядах СБУ происходит раскол между сторонниками Майдана и ветеранами спецслужбы

Ранее президент Владимир Зеленский уволил друга детства Ивана Баканова с поста главы ведомстваВ рядах Службы безопасности Украины (СБУ) происходит раскол между сотрудниками, которые сбежали с подконтрольных России территорий, и новым поколением контрразведчиков, воспитанных в духе Революции достоинства (Евромайдана).