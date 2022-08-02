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РИА Новости: В рядах СБУ происходит раскол между сторонниками Майдана и ветеранами спецслужбы

РИА Новости: В рядах СБУ происходит раскол между сторонниками Майдана и ветеранами спецслужбы

Ранее президент Владимир Зеленский уволил друга детства Ивана Баканова с поста главы ведомстваВ рядах Службы безопасности Украины (СБУ) происходит раскол между сотрудниками, которые сбежали с подконтрольных России территорий, и новым поколением контрразведчиков, воспитанных в духе Революции достоинства (Евромайдана).

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