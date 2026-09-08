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FiNE NEWS

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Валуев назвал политическим вопрос проведения концерта Канье Уэста в Петербурге

Депутат Государственной думы Николай Валуев высказался о предстоящем концерте американского исполнителя Канье Уэста, который должен пройти в «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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