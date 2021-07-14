Происшествия

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В Хабаровске сотрудники полиции задержали жителя Приморья, подозреваемого в мошенничестве при продаже автомобиля

В ходе расследования установлено, что хабаровчанка попросила своего знакомого продать принадлежащую ей иномарку.

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