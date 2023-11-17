Цена летнего дизеля на бирже снизилась почти на 5%

Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов в пятницу уменьшилась почти на 5%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
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