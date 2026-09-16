ФРС США впервые за три года повысила ключевую ставку до 3,75–4%: причины, прогнозы, риски

Комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США на заседании 16 сентября 2026 года единогласным решением повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (то есть на 0,25 процентных пункта) до диапазона 3,75–4,00% годовых.
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