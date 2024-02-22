«Компенсация за ущерб»: на Западе признали законной конфискацию активов РФ

Десять экспертов в области юриспруденции из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США пришли к выводу, что конфискация Западом замороженных активов России соответствует международному праву.
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