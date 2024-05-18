Разработчики Redfall раскрыли детали финального обновления игры и поблагодари...

Разработчики Redfall раскрыли детали финального обновления игры и поблагодарили игроковКогда Microsoft недавно объявила о закрытии нескольких студий, включая Arkane Austin, последнее обновление было объявлено финальным обновлением RedfallЧитать дальше → источник.
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