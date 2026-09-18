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Трасса «Таврида» получит прямое продолжение к Южному берегу Крыма

Трасса «Таврида» получит прямое продолжение к Южному берегу Крыма

В 2026 году будет направлено более 3,4 миллиарда рублей на возведение и модернизацию дорожной артерии, пролегающей через Симферополь, Алушту и Ялту — на отрезке с 155‑го по 180‑й километр.

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