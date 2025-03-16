Вы пьяны, и у вас мужчины

Свидетельство морального разложения студентов Тут на днях сняла с антресолей коробку со всякой бумажной ерундой – решила выбросить старые квитанции, письма… И, перебирая макулатуру (вдруг стоит сохранить), наткнулась на пожелтевший листок с машинописным текстом.
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