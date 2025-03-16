Моя семья. Счас...
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    я не знаю счастливых историй жизни. У всех одни беды и несчастья - у кого-то больше, у кого-то меньше, но счастливых ...Бог, выходи!

Вы пьяны, и у вас мужчины

Вы пьяны, и у вас мужчины

  Свидетельство морального разложения студентов Тут на днях сняла с антресолей коробку со всякой бумажной ерундой – решила выбросить старые квитанции, письма… И, перебирая макулатуру (вдруг стоит сохранить), наткнулась на пожелтевший листок с машинописным текстом.

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