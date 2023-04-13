На Купянском направлении были уничтожены две группы украинских диверсантов

Начальник пресс-центра Вооруженных сил Российской Федерации “Запад“ полковник Сергей Зыбинский сообщил в четверг, что уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и сорваны три ротации противника на Купянском направлении.