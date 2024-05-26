Как насчет национализации? Потанин планирует вывести бизнес из России

То есть, ты, в ЕБНовы времена, обосрался с "эффективным собственником", а Наталье - твои обосранные штанишки стирать?

АК

Андрей Кудрявцев

А почему вы решили, что я "обосрался"? У меня всё в порядке. Это у вас проблемы. Наверное ваучер отобрали? А тыкать будете в кабаке своим друзьям.