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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Как насчет национализации? Потанин планирует вывести бизнес из России

Как насчет национализации? Потанин планирует вывести бизнес из России

Владимир Потанин. Фото из открытых источников сети Интернет   Интересно вот, а чего не хватает людям, у которых состояние оценивается в десятки миллиардов долларов, при этом, объективно говоря, явно эти активы не были нажиты ими "непосильным трудом".

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Комментарии
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С
Серега
Потанина-нахрен! Национализация спасëт Россию от-воровской приХватизации!!!Не верьте продажным чинушам, что -национализация стране вредна!! Приватизируются-убыточные предприятия, а не-газпром, нефтепром, АЛРОСА, и т. п!!!
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43 мин.
И
Искандер
То есть, ты, в ЕБНовы времена, обосрался с &quot;эффективным собственником&quot;, а Наталье - твои обосранные штанишки стирать?
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35 мин.
АК
Андрей Кудрявцев
А почему вы решили, что я &quot;обосрался&quot;? У меня всё в порядке. Это у вас проблемы. Наверное ваучер отобрали? А тыкать будете в кабаке своим друзьям.
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9 мин.

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