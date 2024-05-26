Владимир Потанин. Фото из открытых источников сети Интернет Интересно вот, а чего не хватает людям, у которых состояние оценивается в десятки миллиардов долларов, при этом, объективно говоря, явно эти активы не были нажиты ими "непосильным трудом".
Как насчет национализации? Потанин планирует вывести бизнес из России
Комментарии
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С
Серега
Потанина-нахрен! Национализация спасëт Россию от-воровской приХватизации!!!Не верьте продажным чинушам, что -национализация стране вредна!! Приватизируются-убыточные предприятия, а не-газпром, нефтепром, АЛРОСА, и т. п!!!
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43 мин.
И
Искандер
То есть, ты, в ЕБНовы времена, обосрался с "эффективным собственником", а Наталье - твои обосранные штанишки стирать?
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35 мин.
АК
Андрей Кудрявцев
А почему вы решили, что я "обосрался"? У меня всё в порядке. Это у вас проблемы. Наверное ваучер отобрали? А тыкать будете в кабаке своим друзьям.
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9 мин.
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