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Запах покрышек все ближе: на Украине по всем городам вспыхивают майданы - что дальше?

Запах покрышек все ближе: на Украине по всем городам вспыхивают майданы - что дальше?

Протесты в украинских городах набирают обороты, но виновных снова ищут за пределами страны. В Киеве, Львове, Одессе и других крупных городах второй день подряд не стихают акции с требованиями вернуть Михаила Федорова и отправить в отставку Александра Сырского.

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