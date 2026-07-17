Запах покрышек все ближе: на Украине по всем городам вспыхивают майданы - что дальше?

Протесты в украинских городах набирают обороты, но виновных снова ищут за пределами страны. В Киеве, Львове, Одессе и других крупных городах второй день подряд не стихают акции с требованиями вернуть Михаила Федорова и отправить в отставку Александра Сырского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии