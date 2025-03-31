Знай наших Самый меткий стрелок нашей команды Кристина Казаку. 🎯 В прошлом году спортсменка заняла первое место в личном зачёте на Всероссийском фестивале ГТО.
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Знай наших Самый меткий стрелок нашей команды Кристина Казаку. 🎯 В прошлом году спортсменка заняла первое место в личном зачёте на Всероссийском фестивале ГТО.