Житель Усть-Илимска Андрей Власов погиб в зоне СВО

В Усть-Илимске простились с погибшим в зоне специальной военной операции 27-летним Андреем Власовым. Мэр города Анна Щекина, выразила соболезнования семье и близким Андрея, подчеркнув, что весь город скорбит вместе с ними.
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