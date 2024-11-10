Политика как он...
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Политика как она есть

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В НАТО предостерегли Трампа от выгодного РФ соглашения по Украине

В НАТО предостерегли Трампа от выгодного РФ соглашения по Украине

Любое мирное соглашение, которое заключит избранный президент США Дональд Трамп и которое позволит российскому лидеру Владимиру Путину заявить о победе в военной операции на Украине, подорвет интересы Соединенных Штатов, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

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Комментарии
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Eduard
НАТО заткнитесь,знайте свою территорию ответственности,она точно не на Украине!
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