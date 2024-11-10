В НАТО предостерегли Трампа от выгодного РФ соглашения по Украине

Любое мирное соглашение, которое заключит избранный президент США Дональд Трамп и которое позволит российскому лидеру Владимиру Путину заявить о победе в военной операции на Украине, подорвет интересы Соединенных Штатов, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.
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