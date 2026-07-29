Эксперт Галка назвала причины популярности промышленного туризма в РФ

Индустриальный туризм в России активно развивается, а многодневные экскурсии на металлургические заводы, космодромы и высокотехнологичные предприятия набирают устойчивую популярность среди путешественников.
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