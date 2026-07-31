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Medical Xpress: во избежание риска диабета нужно учитывать общее качество питания

Medical Xpress: во избежание риска диабета нужно учитывать общее качество питания

Главным фактором, определяющим риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и преждевременной смерти, оказалось общее качество питания, а не то, насколько сильно продукты были переработаны промышленным способом.

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