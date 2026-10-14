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Царьград

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Подросток выпал из окна 3 этажа в станице Полтавской и попал в реанимацию

Подросток выпал из окна 3 этажа в станице Полтавской и попал в реанимацию

Несовершеннолетний упал с третьего этажа многоквартирного дома в станице Полтавской вечером 13 октября и был доставлен в реанимацию Красноармейской центральной районной больницы.

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