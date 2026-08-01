Купить б/у гибрид и не разориться на ремонте: что проверить до сделки

Спрос на гибридные автомобили с пробегом в России, если верить статистике «Авто.ру», только растет. Вместе с ним множатся и вопросы – реально ли вообще оценить техническое состояние такой машины без визита в профильный сервис и какие болячки сулят самые большие траты.