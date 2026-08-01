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За рулем

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Купить б/у гибрид и не разориться на ремонте: что проверить до сделки

Купить б/у гибрид и не разориться на ремонте: что проверить до сделки

Спрос на гибридные автомобили с пробегом в России, если верить статистике «Авто.ру», только растет. Вместе с ним множатся и вопросы – реально ли вообще оценить техническое состояние такой машины без визита в профильный сервис и какие болячки сулят самые большие траты.

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