Льюис Хэмилтон: Антонелли очень талантливый, у него всё получится

Льюис Хэмилтон: Антонелли очень талантливый, у него всё получитсяMercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признался, что очень эмоционально отреагировал на новость о том, что Андреа Кими Антонелли заменит его за рулём Mercedes в следующем сезоне.