Кевин Гарнетт: «Почувствовал себя оскорбленным после слов Пэта Райли на преддрафтовом просмотре»

В 1995 году бигмен решил выставить свою кандидатуру сразу после школы, минуя NCAA. «Вдруг я услышал, как Пэт Райли произнес: «Да ладно, какого хрена мы тут делаем? Заставляете меня ждать парня из старшей школы? Погнали! Давайте уже начнем это дерьмо».