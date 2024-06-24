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Кевин Гарнетт: «Почувствовал себя оскорбленным после слов Пэта Райли на преддрафтовом просмотре»

В 1995 году бигмен решил выставить свою кандидатуру сразу после школы, минуя NCAA. «Вдруг я услышал, как Пэт Райли произнес: «Да ладно, какого хрена мы тут делаем? Заставляете меня ждать парня из старшей школы? Погнали! Давайте уже начнем это дерьмо».

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