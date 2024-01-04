Козел, ведьма и короли: кто заменяет Деда Мороза в других странах

Скриншот видео Невероятные новогодние традиции со всей планеты. Розги, уголь и вода – долгожданные рождественские подарки или недоразумение под елкой? Кто заменяет Санту в разных странах? И где в сочельник в гости ждут козла? Об этом рассказывает программа "Невероятно интересные истории" на РЕН ТВ.
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