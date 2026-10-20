Мощное 20 октября: игры «Ман Сити» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, «Юта» против «Питтсбурга» в НХЛ, а также Путинцева — Шнайдер в Нинбо! ✅ 🏒 2:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ — 3:1 НХЛ — регулярный чемпионат 20 октября 2026, вторник.
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