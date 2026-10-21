Афганистан: Боевики Фронта свободы Афганистана (АФФ) заявили, что трое солдат Талибана были убиты и двое других получили ранения в результате нападения на заставу, расположенную возле моста Метак, вдоль главной автомагистрали Кабул-Север в провинции Парван, в ночь с 20 на 21 октября.
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