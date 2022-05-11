Popcaketv

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Решение будет принято: HYBE отреагировали на жалобу Чимина на Ви

Решение будет принято: HYBE отреагировали на жалобу Чимина на Ви

Чимин (Jimin) не хочет отступать от своей цели быть с Чонгуком (Jungkook). Именно поэтому он решил устранить главную преграду – Ви (V), с которым Чонгук планировал пожениться.

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