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Даже не скрываются: в Архангельской области живодеры заточили медведя в клетку и натаскивают собак

Даже не скрываются: в Архангельской области живодеры заточили медведя в клетку и натаскивают собак

В Архангельской области уже целый год в заточении находится медведь. Живодеры используют косолапого для притравки собак на охоте, хотя это запрещено закономВ Архангельской области уже целый год активисты пытаются вызволить медведя из рук живодеров.

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