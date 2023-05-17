Даже не скрываются: в Архангельской области живодеры заточили медведя в клетку и натаскивают собак

В Архангельской области уже целый год в заточении находится медведь. Живодеры используют косолапого для притравки собак на охоте, хотя это запрещено закономВ Архангельской области уже целый год активисты пытаются вызволить медведя из рук живодеров.
В Архангельской области уже целый год в заточении находится медведь. Живодеры используют косолапого для притравки собак на охоте, хотя это запрещено закономВ Архангельской области уже целый год активисты пытаются вызволить медведя из рук живодеров.
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