Дело бывшего директора нацпарка «Таганай» и его коллег передали в суд

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября, ФедералПресс. Экс-директоров национального парка «Таганай» Алексея Яковлева и Эльвину Новоселову, зама Евгения Пузанова и бизнесмена Ульяну Филиппову подозревают в получении взятки и злоупотреблением должностными полномочиями.
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