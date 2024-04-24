ТАСС: Замглавы Минобороны Иванов давно попал в оперативную разработку Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв Замминистра обороны Тимур Иванов, подозреваемый в получении взятки, был задержан в результате длительной оперативной разработки.
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