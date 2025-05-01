Стало известно имя старейшего человека на планете

Жительница Великобритании Этель Кейтерем, возраст которой составляет 115 лет, признана старейшим живущим на планете человеком, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на информацию базы долгожителей LongeviQuest.
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