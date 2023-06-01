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Рогов: иностранные каратели пытают людей на подконтрольных Киеву территориях

В Херсоне были созданы пыточные камеры, в которых мирные жители могут столкнуться с преследованиями и пытками за сотрудничество с российскими властями или за открытое несогласие с режимом президента Украины Владимиром Зеленским.

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